WM-Finale LIVE: Spanien gegen England - ab 12 Uhr

Ex-Leichtathletin

„La Roja“ hofft nun auf Revanche und setzt große Hoffnungen in Salma Paralluelo, die nach dem CL-Triumph auch bei der WM das Maximum erreichen möchte. Die 19-jährige Ex-Leichtathletin ist nach einem Kreuzbandriss stark wie nie zuvor, am Flügel schwer in den Griff zu bekommen. Ihr Siegtreffer im Viertelfinale gegen die Niederlande als „Joker“ war ähnlich wichtig wie das Führungstor im Halbfinale gegen Schweden. Da war sie für die bisher im Turnierverlauf blass gebliebene Weltfußballerin Alexia Putellas in der 57. Minute in die Partie gekommen und hatte Schwung gebracht.