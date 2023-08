Guardiola heiß auf letzte fehlende Trophäe

Nach dem erstmaligen Gewinn des UEFA-Supercups will Pep Guardiola mit Manchester City nun auch noch die letzte fehlende Trophäe holen. „Uns fehlt noch einer, um den Kreis zu schließen und für diesen Club alle Titel zu gewinnen, die möglich sind. Das wird im Dezember passieren, wenn wir nach Saudi-Arabien gehen und die Club-WM spielen“, sagte der Startrainer am Mittwochabend nach dem 5:4 (1:1, 0:1) im Elfmeterschießen in Piräus gegen den FC Sevilla.