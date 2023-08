Allen gezeigt

Als arrivierter und abgebrühter Profi, ausgestattet mit einer imposanten Statistik: In 108 Länderspielen traf Marko 34-mal. In der Serie A erzielte er seit August 2021 23 Tore. Juventus, AC Milan, Roma, Manchester United oder Liverpool. Immer wieder buhlten große Namen um Arnautovic, immer wieder lösten sich die Traumtransfers in Luft auf. Zum Ende seiner Karriere taucht Marko noch einmal in die ganz große Fußballwelt ein. Champions League, Heimspiele mit bis zu 75.000 Fans, verrückte Tifosi.