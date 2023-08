Grün-weiße Rotation: „Das weiß vielleicht niemand“

Zu fahrig, zu nervös, unglücklich

0:0 daheim gegen Debrecen, 0:1 daheim gegen Hartberg und offensichtlich einige nicht fitte Spieler - es gibt angenehmere Ausgangspositionen vor dem Rückspiel in Debrecen am Donnerstag in der Conference-League-Quali. Klar ist trotzdem: Um den Aufstieg zu schaffen, muss eine Leistungssteigerung gegenüber der Hartberg-Partie her. Barisic ortet einiges an Verbesserungspotenzial. „Wir haben wieder einmal nicht die Chancen genützt, die sich uns geboten haben. Dazu waren wir ein bisschen zu fahrig im Aufbauspiel, zu nervös, nicht genau genug. In genau so einer Situation haben wir uns dann auch das Gegentor eingefangen.“