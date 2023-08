Rapid Wien gegen TSV Hartberg - ab 17 Uhr LIVE

Nach der ernüchternden Nullnummer im Europacup will Rapid in der Fußball-Bundesliga wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Gegen den TSV Hartberg peilen die Hütteldorfer am Sonntag den zweiten Sieg im dritten Ligaspiel an, um nach dem 0:0 gegen Debrecen am Donnerstag in der Conference-League-Quali wieder Selbstvertrauen zu tanken. Die Mannschaft von Zoran Barisic will an die starken Leistungen beim LASK (1:1) sowie gegen Altach (4:0) anschließen.