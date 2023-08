Mancini schmeißt als italienischer Teamchef hin

Der italienische Verband lässt in einer Aussendung wissen, dass Mancini am späten Samstagabend auf die Verantwortlichen zukam und mit dem Wunsch vorstellig wurde, zurückzutreten. Der Verband habe das „zur Kenntnis“ genommen. Jubelstürme lesen sich anders. Vernichtungen allerdings auch. Es gehe „eine bedeutende Ära in der Geschichte der italienischen Nationalmannschaft“ zu Ende, heißt es darin immerhin.