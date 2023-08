Verwandte von FPÖ-Parteifreunden im EU-Parlament

SPÖ: „FPÖ ist ein Geschäftsmodell“

Kritik an der Vorgehensweise, Verwandte von Parteifreunden zu beschäftigen, kam unter anderem von der SPÖ, den Grünen und der ÖVP. „Die EU verteufeln, aber EU-Gelder an die eigenen Leute verteilen - das ist die FPÖ!“, sagte etwa SPÖ-Vizeklubobfrau Julia Herr in einer Aussendung. „Für wen die FPÖ Politik macht, wird immer dort deutlich, wo sie an der Macht ist: nämlich nur für sich selbst. Die FPÖ ist ein Geschäftsmodell.“