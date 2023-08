Gastro: „Jedes zweite Getränk ist ein Glas Wasser“

57 Prozent der Betriebe suchen Mitarbeiter

Und auch der Personalmangel ist weiterhin Thema in der Branche, wenn er auch etwas abflaut. In der Umfrage haben 57 Prozent der Betriebe angegeben, dass sie auf Mitarbeitersuche sind. Hauptgrund ist die zunehmende Wichtigkeit von Freizeit. An Feiertagen und Wochenenden ist kaum noch jemand bereit zu arbeiten. Diese Erfahrung hat auch Thomas Peschta gemacht. „An schönen Sommertagen tue ich mir schwer, eine Servicekraft zu finden“, sagt der Wirt aus Hütteldorf.