Wimmer: „Wir hätten es noch besser machen können“

Muharem Huskovic (zweifacher Torschütze): „Nach dem ersten Tor wären mir am liebsten die Tränen gekommen. Das ganze, was rundherum mit mir passiert ist, hat mich auch mitgenommen, es war nicht immer leicht. Vor allem am Anfang sieht man nicht so, wo die Reise hingeht, aber wenn man dranbleibt und an sich glaubt, kommt alles von oben zurück. Heute war der Tag.“