„Sicherheit der Bürger wird deutlich erhöht“

Im Burgenland sind seit 2010 rund 180 Millionen Euro in Bauvorhaben und Instandhaltungsmaßnahmen für den Hochwasserschutz geflossen. Heuer sind zum Schutz vor Starkregenereignissen und Überflutungen knapp 19 Millionen Euro vorgesehen – etwa für den Ausbau des Rückhaltebeckens in Pöttelsdorf. Zusätzlich sind 23 Bauvorhaben größeren Umfangs bereits in Umsetzung – wie in Forchtenstein, Reinersdorf oder Weichselbaum.