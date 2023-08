Hochwasser: Lage im Südburgenland leicht entspannt

Rückhaltebecken fingen viel auf

Da der Regen in der Nacht nicht so stark wie prognostiziert ausfiel, gingen auch die Pegelstände an den Flüssen und Bächen zurück. „Die Rückhaltebecken haben sehr viel aufgefangen“, erzählt Jandrasits. Gleichzeitig unterstützte das Bundesheer die Feuerwehr und füllte Sandsäcke an.