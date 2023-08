Ärger über Nachbarn: „Was sind das für Gesetze?“

Eine Berufung Lipps wurde abgelehnt. Das Urteil ist rechtskräftig. Für den 67-Jährigen bedeutet dies nicht nur Kosten von ein paar Tausend Euro, er versteht die Welt nicht mehr: „Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich das verliere - auf meinem eigenen Grund. Ich will nicht, dass die bei mir herumlaufen. Was sind das für Gesetze in Österreich“, fragt er.