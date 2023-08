15.000 Fliegerbomben schlummern in Österreich

Seit fast 80 Jahren ist der Zweite Weltkrieg vorbei, seine explosiven Altlasten schlummern aber immer noch in unserer Erde. 15.000 Fliegerbomben könnten in Österreich noch vergraben liegen. In Tirol riss vor wenigen Tagen eine US-Fliegerbombe einen tiefen Krater in eine Bergwiese. Die Gefahr lauert allenthalben. Die „Krone“ klärt auf.