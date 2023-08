Sport-2000-Insolvenz: Jobs wackeln, Fragen offen

Bitte warten, heißt es für das Sanierungsverfahren der Zentrasport Österreich! Obwohl die Genossenschaft, die hinter den Sport-2000-Händlern in Österreich steht, am Freitag den Insolvenzantrag stellte, ist das Verfahren noch nicht eröffnet. Das Gericht hat noch Fragen zum Antrag, in dem auch vom Jobabbau die Rede ist. 56 Arbeitsplätze sollen wegfallen.