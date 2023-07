32-Stunden-Woche ist für Pensionistin ganz normal

Dienstpläne, Tag- und Nachtdienste, Teamsitzungen - all das macht den Alltag der 32-Stunden-Woche der diplomierten Behindertenpädagogin aus, die eigentlich seit 2016 in Pension ist. Doch: Weil zwei ihrer vier Kinder noch in Ausbildung sind, sie diese beim Studium in Wien unterstützen will, bleibt ihr keine Wahl. Sie muss ihr Budget aufbessern.