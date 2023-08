Dachstuhlbrand in St. Johann in Tirol

Brandalarm in St. Johann in Tirol! Laut ersten Informationen gingen gegen 20 Uhr zahlreiche Notrufe bei der Leitstelle Tirol ein. Der Dachstuhl eines Hotels bzw. Gastronomiebetriebs in St. Johann in Tirol steht in Flammen. Es ist noch vollkommen unklar, warum der Brand ausgebrochen ist.