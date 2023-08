Beach-Event kehrt 2024 nicht auf Donauinsel zurück

Regenmäntel so weit das Auge reicht: Am Finaltag der Beach-EM in Wien trotzten Tausende Beachvolleyball-Fans Regen und Wind und heizten den Athleten noch einmal ordentlich ein. Unter ihnen auch einige Prominente - wenn auch unter Dach - , wie etwa Baumeister Richard Lugner oder Ex-Kicker Toni Polster. Zum Finale ließ soich aber sogar noch einmal kurz die Sonne blicken - die Schweden Ahman/Hellvig holten sich den Sieg in zwei Sätzen gegen die Niederländer Luini/De Groot.