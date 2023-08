Darum verabschieden sich die Seer von der Bühne

In 28 Jahren Bandgeschichte sammelt sich einiges an - etwa 27 Tonträger, davon rekordverdächtige 13 Nummer-eins-Alben, die 23 Mal mit Gold, 16 Mal mit Platin, einmal mit Doppel-Platin und einmal mit Dreifach-Platin ausgezeichnet wurden. Drei Amadeus Awards, einmal in der Kategorie Pop/Rock, zweimal in der Kategorie Schlager. Viele schöne Konzertmomente, wie das jährliche Open Air in Grundlsee mit bis zu 25.000 Besuchern. Oder ein „Dancing Stars“-Sieg von Sängerin Astrid Wirtenberger.