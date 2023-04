Hallstatt verschärft die Verkehrsmaßnahmen weiter

Chaos im Nadelöhr

Vor allem Touristen fuhren in die „Sackgasse“ und mussten wenden. „Viele haben die Hinweise ignoriert und in diesem Nadelöhr Chaos verursacht. Weil auch Autos, die vom Ortszentrum kamen, Probleme bei der Ausfahrt hatten, mussten wir den Einheimischen entgegenkommen“, so Scheutz. Von der Sperre sind Anrainer, Berechtigte und Zustelldienste ausgenommen. Sie werden vom Tunnel kommend über das Busterminal zur Ortseinfahrt geleitet. „Alle, die aus dem Zentrum hinausmöchten, fahren über die Kurzparkzone zum Ausfahrtsschranken am Terminal“, so Scheutz weiter.