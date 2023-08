Initiative kritisiert „IBAN-Diskriminierung“

Der Initiative zufolge sind auch neun Jahre nach Einführung der IBAN-Nummern im europäischen SEPA-Zahlungsraum einige Zahlungsabwicklungsverfahren etwa in Online-Shops so konfiguriert, dass sie bei Eingabe der Nummer standardmäßig nur eine bestimmte Anzahl von Zeichen zulassen. Die Länge der von den Banken vergebenen IBAN unterscheidet sich jedoch von Land zu Land. So sind es in Österreich 20 Zeichen, in Deutschland 22, in den Niederlanden nur 18 und in Frankreich 27.