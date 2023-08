Mit der Sisi-Kutsche geht‘s ab 2025 zum Standesamt

Die Schauspieler Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm waren in den Sisi-Filmen mit ihr unterwegs - doch spätestens ab Februar 2025 ist die 1880 erbaute Kutsche weit mehr als ein Film-Requisit. Dann können Gäste des neuen Hotels Grand Elisabeth in Bad Ischl nämlich mit ihr zum Standesamt in der Kaiserstadt fahren. „Dort hat sich auch das Kaiserpaar verlobt“, gerät Philipp Zauner ins Schwärmen.