Bad Ischl erhält Sissi-Kutsche aus Film

Der Schätzwert der Kutsche betrug nur 5000 bis 7000 Euro, doch die Unternehmer Herbert Ackerl, Josef Öhlinger und die Familie Zauner aus Ischl ließen sich nicht lumpen und ersteigerten die Kutsche aus dem Jahr 1900 um satte 106.550 Euro. Wollen sie doch das gute Stück, das in den Sissi-Filmen die Schauspieler Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm als kaiserliches Paar transportierte, in ihrem neuen Hotel „Grand Elisabeth“ in der Lobby präsentieren: „Mit diesem Stück Filmgeschichte glauben wir Eingang in alle Reiseführer zu finden“, so die Errichtergesellschaft des Hotels, das im Juni 2023 eröffnen soll. Die restaurierte Kutsche stammt ursprünglich aus der Privatsammlung des Schloss Fuschl.