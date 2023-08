Süße Tierchen auf der Suche nach ihrem Körbchen!

Katze aufgegriffen!

Diese dreifarbige Katze wurde in Innsbruck (O-Dorf, An-der-Lan-Straße, Nähe Altersheim) gefunden und ist jetzt in der Obhut des Tierheim Mentlbergs, wo sie geduldig auf ihren Besitzer wartet. Für alle weiteren Informationen bitte an die Telefonnummer: 0512/581451 wenden.