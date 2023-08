Gesetzesnovelle ermöglicht mehr digitales Radio

Mit Inkrafttreten einer Novelle des Privatradiogesetzes an diesem Dienstag kommt Bewegung in den Radiomarkt. So sind künftig sechs statt bisher zwei DAB+-Programme pro Anbieter und Versorgungsgebiet möglich. Zudem ließ die Medienbehörde KommAustria zwei neue UKW-Radios in Wien zu, eine weitere Radiofrequenz wurde ausgeschrieben.