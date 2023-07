Immer mehr NATO-Länder haben Angst vor Wagner

Er soll weiterhin in seiner Heimatstadt St. Petersburg sein, wo er jüngst auch Spitzenvertreter afrikanischer Staaten am Rande des Russland-Afrika-Gipfels traf. Was westliche Beobachter immer stärker irritiert, da Prigoschin den Kreml - und vor allem Putin - durch seine Wochenend-Meuterei bloßstellte. Der Söldnerchef ist mit seiner Privatarmee in vielen afrikanischen Staaten im Einsatz, um dort neben seinen eigenen geschäftlichen auch noch russische Interessen zu vertreten.