Mit großer Wahrscheinlichkeit ja. Weil als Jaissle-Nachfolger wohl nur ein Mann kommt, der die „Bullen“-Philosophie intus hat, weil der neue Trainer genug Zeit hat, um noch seine Visionen für den Europacup umzusetzen. Ein großes Plus: Die fix qualifizierten Salzburger starten erst in knapp acht Wochen in die Gruppenphase der Champions League. Dennoch wirkt die Stimmung beim Serienmeister angespannt. Sportdirektor Christoph Freund weg, der plötzliche Abgang von Jaissle. Für einen strukturierten und durchgestylten Klub wie Salzburg passierten in den letzten Wochen zu viele unerwartete Ereignisse.