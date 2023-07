Kabinen-Fotos, Floskeln: Jaissles Kasperltheater

Die verrücktesten Geschichten schreibt der Fußball. Auch im negativen Sinne. Am Donnerstag zu Mittag empfing Matthias Jaissle die „Krone“ zum Interview in der Kabine des Serienmeisters. Stolzes Fotoshooting vor den Salzburger Dressen, der Deutsche plauderte mit unseren Reportern Christoph Nister und Philip Kirchtag über seine Gefühlswelten. Das 6:0 vor sechs Tagen im Cup gegen Ardagger machte ihn zum längstdienenden Trainer in der „Bullen“-Ära. „Ich bin stolz darauf, das erreicht zu haben“, sinnierte der 35-Jährige.