ORF-Redakteur: „Brauchten zehn Polizisten“

Was hat Sie an dem Angriff auf Sie und Ihre Kollegin am meisten schockiert? Die fehlende Hemmschwelle oder der Antisemitismus?

Was mich erschreckt hat, war die Aggressionsbereitschaft. Nicht gegen uns als Personen, sondern gegen uns als Journalisten. Das hat mich wirklich schockiert und lässt mich fragen, ob man bei solchen Großveranstaltungen zukünftig nicht andenken muss, zum Kamerateam einen Geleitschutz zu organisieren. Ich weiß nicht, ob wir solche Großevents künftig ohne Securitys besuchen können.