Mega-RPG „Starfield“: Besiedelte Welten im Porträt

Das Video oben trägt den Titel „Supra et Ultra“: In New Atlantis, der Hauptstadt der United Colonies, strebt ein Kurierpilot namens Kent nach einem Leben im begehrtesten Teil der Besiedelten Systeme. Nach seinem Beitritt zur UC-Vanguard und seinem Aufstieg in die Elite der Hauptstadt realisiert Kent rasch, dass es die Abenteuer abseits der Planeten sind, nach denen er sich wirklich gesehnt hat.