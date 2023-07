Steht FC Bayern etwa vor einem Sensationstransfer?

Manuel Neuer ist noch nicht fit, Alexander Nübel sowie Johannes Schenk werden verliehen und Yann Sommer ist nur noch ein geduldeter Tormann-Platzhalter - daher sucht man beim FC Bayern nach einem neuen Torhüter. Zuletzt hieß es, der deutsche Rekordmeister stehe in intensiven Gesprächen mit dem Spanier David Raya, aktuell in der Premier League bei Brentford engagiert. Doch nun kommt ein anderer, sehr prominenter Name ins Spiel!