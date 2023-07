Wird ER der neue Einser-Goalie bei Bayern München?

Der Stand jetzt zweifache Teamspieler für die „Furia Roja“ hatte in der vergangenen Saison mit starken Leistungen aufgezeigt und wäre mit den „Bees“ beinahe in den Europacup-Plätzen gelandet. Auch dank seiner zahlreichen Glanzparaden konnte Brentford zwei Mal gegen Liga-Krösus Manchester City gewinnen - was ihm Einträge in die Notizbücher der Scouts von europäischen Spitzenklubs einbrachte.