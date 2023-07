„Ihr Körper war eine pure Provokation“

400-Meter-Weltrekord in Helsiniki

Die Tschechoslowakin riskierte daraufhin bei den Weltmeisterschaften in Helsinki einen Doppelstart über 400 m und 800 m. Sie absolvierte ein kaum für möglich gehaltenes Mammutprogramm, „dass jedem männlichen Kollegen zur Ehre gereicht hätte“ (Heinz Vogel im „Sport-Informations-Dienst“). Nur 34 Minuten nach dem 400-m-Zwischenlauf trat sie zum 800-m-Finale an, das sie in 1:54,68 „leicht und locker“ gewann. Kaum 24 Stunden nach diesem Titel holte sie auch über 400 m Gold in der neuen Weltrekordzeit von 47,99. Eine Zeit, die Marita Koch (DDR) 1985 in Canberra auf die heute noch bestehende Bestzeit von 47,60 drückte.