Alfa Romeos Zhou sorgt für Doppel-Aus von Alpine

Er fuhr in Kurve eins hinten in den AlphaTauri von Daniel Ricciardo (Comeback). Der wiederum schob Pierre Gasly an, der seinen Landsmann Esteban Ocon von der Strecke befördete. Beide kamen nach der Runde an die Box. Dort dann die Ernüchterung: Doppel-Aus für Alpine in der ersten Kurve!