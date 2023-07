Kein Tag vergeht derzeit ohne Gewitter. Am Samstagabend begann vor allem in Klagenfurt und im Großraum Villach wieder das Prasseln, das Garten- und Autobesitzer in Sorge versetzt: Hagel. 390 Einsätze von 118 Feuerwehren waren notwendig! Waren Sie heuer schon von Unwetterschäden betroffen? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren!