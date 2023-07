„Ein wenig unnormal“: Werden F1-Teams eingebremst?

Vergleich mit Tennis-Sport

Bereits in der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Ungarn-GP hatte sich Alonso kritisch geäußert. „Ich bin kein Fan davon, die Regeln mitten in einer Meisterschaft zu ändern“, sagte der 41-Jährige. Während eines Tennis-Turniers würde man auch nicht plötzlich mit anderen Bällen spielen. Genau das passiere im übertragenen Sinne aber, wenn man in der Formel 1 mitten in der Saison die Reifen verändere.