Österreich verliert gegen Bulgarien mit 71:83!

Die ÖBV-Auswahl verlor in Botewgrad 71:83 (27:34) gegen Bulgarien. Damit steht die Mannschaft von Chris O‘Shea am Mittwoch im Heimspiel gegen Norwegen bereits unter Zugzwang. Bogic Vujosevic mit 15 und Erol Ersek, der in der Schlussphase angeschlagen ausschied, mit zwölf Punkten waren die erfolgreichsten Werfer der Österreicher, die nach dem ersten Viertel mit 20:15 vorangelegen waren.