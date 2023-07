Hinteregger schießt Rehbock und erlebt Shitstorm!

„Ist mir Grund genug, dir zu entfolgen!“

Bei vielen Followern des Kärntners kommen weder die Jagd an sich noch das Veröffentlichen eines Fotos mit dem erlegten Wild gut an. „Wenn du dieses wundervolle Tier respektieren würdest, hättest du es nicht abgeschossen“, oder „Sich […] wie mit einer Trophäe in der Hand fotografieren zu lassen und ‚stolz‘ darauf zu sein, finde ich sehr fragwürdig. Ist mir Grund genug, dir zu entfolgen“ sind nur zwei Beispiele dafür, wie Hinteregger kritisiert wird.