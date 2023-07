„Ich wurde auf der Landstraße angespuckt“

Beschimpft und bedroht

„Ich wurde beschimpft, bedroht und auf der Landstraße angespuckt mit den Worten: Schau nicht so deppat, bei dir wäre es besser du würdest verrecken“, so Köllerer. Der in seiner aktiven Zeit oft durch Provokationen auffällig geworden ist. „Ich war ein totales Arschloch auf dem Platz. Das tut mir leid. Ich bereue die Ballkinder und Linienrichter nicht so behandelt zu haben, wie ich mir wünschen würde, dass meine Tochter behandelt wird“, zeigt sich der Welser heute reuig. „Ich würde früher am Mentalen arbeiten. Nicht weil es andere von mir wollen, verlangen oder erwarten, sondern weil ich es will.“