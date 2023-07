„Ich bin einfach ein ganz normaler Bua vom Land“

Weltcup-Sieg fehlt noch

Mittlerweile steht auf der Vita des Oberösterreichers ein dritter Platz in der Abfahrt von Kitzbühel 2022. Ein Weltcup-Sieg fehlt allerdings noch. „In meiner Kindheit, als ich stundenlang vorm Fernseher gesessen bin, hab ich Leute wie einen Hermann Maier und Stephan Eberharter angehimmelt. Hermann war mein Held, ich wollte immer so werden wie er. Ich bin leider noch nicht ganz so erfolgreich, aber das kommt hoffentlich noch“, lacht „Hemi“.