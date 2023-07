Extreme Temperaturen: Wie entkommen Sie der Hitze?

Die Hitzewelle der vergangenen Tage macht wohl allen Österreichern schwer zu schaffen. Gerade in den Städten sind die Temperaturen oft nahezu unerträglich, da es selbst in den Nächten kaum noch abkühlt. Ob eigener Pool oder Klimaanlage - Abhilfe gegen die Hitze zu finden ist eine regelrechte Herausforderung, zumal Freibäder und klimatisierte Lokale an ihre Kapazitätsgrenzen geraten. Wie entkommen Sie den extremen Temperaturen? Teilen Sie Ihre Tipps mit der Community!