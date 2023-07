Premiere für Nader & ein Indiz für seine Zukunft

Eine Kooperation mit dem Verein „Raum!Zeit Wien“ - durch das auch die wöchentlichen Boxtrainings einer Wiener Schule zustande gekommen waren - machte dies an acht der 30 Standorte möglich. Boxinteressierte Kinder dürfen sich neben 70 Einheiten mit den Trainern aus dem Studio auf ein besonderes Zuckerl freuen: Auch Nader höchstpersönlich wird das ein oder andere Training leiten und dabei den Kindern auf die Fäuste schauen. „Ich freue mich einerseits, dass die Stadt Wien so etwas Tolles anbietet, andererseits, hier ein Teil davon sein zu dürfen und viele Kinder und Jugendliche zu trainieren. Unsere Jüngsten liegen uns einfach besonders am Herzen“, so der 33-Jährige.