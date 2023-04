Box-Star Nader geht bei Titelkampf erneut K.o.

Erneut Titelkampf - erneut der Knock-Out. Österreichs Box-Star Marcos Nader verliert den Fight um den IBF-Internatonal-Titel gegen den deutschen Alexander Pavlov in Runde zehn per technischem K.o. „Jetzt müssen mein Burder und ich uns zusammensetzen und schauen, wie‘s weitergeht,“ so ein sichtlich enttäuschter Lokalmatador.