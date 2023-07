Hammer: FC Bayern schnappt sich Salzburgs Freund!

Bereits vor einem Jahr hatte es Gespräche über einen Wechsel in eine ausländische Liga gegeben. Freund verhandelte mit Chelsea, entschied sich aber letztlich für den Verbleib in Salzburg, wo er mit seinem Wirken maßgeblichen Anteil an den Erfolgen des österreichischen Serienmeisters hat. Abseits von den sportlichen Errungenschaften wickelt Salzburg Jahr für Jahr zahlreiche Transfers junger Spieler in europäische Topligen ab.