„Plötzlich bin ich neben einem Fremden aufgewacht“

Wollte er nur hilfsbereit sein oder eine vollkommen wehrlose Frau ins Bett bringen? Dies war die brennende Frage am Montag in Verhandlungssaal N114 am Innsbrucker Landesgericht. Der Angeklagte (37) sprach von einvernehmlichem Sex, das vermeintliche Opfer kann sich aber an absolut nichts mehr erinnern.