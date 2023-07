Thiem und Rodionov am Montag in Gstaad im Einsatz

Neben dem schon länger avisierten Dominic Thiem wird mit Jurij Rodionov noch ein zweiter Österreicher beim ATP-250-Turnier in Gstaad im Hauptfeld dabei sein. Letzterer qualifizierte sich nach einem 6:1,7:6(1) über Mika Brunold (SUI) am Samstag und einem 6:3,6:4 über Landsmann Maximilian Neuchrist am Sonntag für das 32er-Feld.