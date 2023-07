Im achten Anlauf hat’s für Rothenthurn geklappt

Die Truskaller-Truppe zauberte eine Top-Saison aufs Grün! Defensiv war man die größte Macht in Kärnten und eine echte Torfabrik! Dazu konnte man auch in der Fremde voll überzeugen: Bestes Auswärtsteam! Bei der Rückkehr in die Unterliga soll jetzt mehr als der Klassenerhalt her. Die „Krone“ nimmt alle Meister im Kärntner Fußball-Unterhaus unter die Lupe.