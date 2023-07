„Coole kleine Pause!“ Naomi Osaka erstmals Mutter

Im Jänner hatten Osaka und ihr Freund Cordae, ein Rapper aus den USA, die Schwangerschaft der viermaligen Grand-Slam-Turniersiegerin öffentlich gemacht. Im Juni gab Osaka bekannt, dass das Paar eine Tochter erwarte. Die Geburt des Kindes ist in der Szene seit Tagen ein Gesprächsthema. Bereits am Dienstag hatte das People-Magazin unter Berufung auf eine anonyme Quelle davon berichtet. Einen Tag später schrieb auch die Spielerinnen-Vereinigung WTA auf ihrer Internetseite, dass Osaka in Los Angeles ein Mädchen zur Welt gebracht habe.