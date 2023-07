Spionage-Affäre um Novak Djokovic in Wimbledon

Der Weltranglisten-Erste aus Spanien meinte später zu der Spionage-Aktion: „Mein Vater ist ein riesiger Tennis-Fan. Er schaut sich nicht nur meine Matches an, sondern auch andere. Er kommt 11 Uhr auf die Anlage und geht 22 Uhr heim. Er schaut sich Spiele an, Trainings von jedem. Da will er natürlich auch Djokovic leibhaftig sehen und filmte das Training wahrscheinlich auch mit. Aber ich habe schon jetzt eine Menge Videos von Djokovic auf jedem Belag.“