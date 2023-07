Herzinfarkt beim Radeln: Anna rettet ihren Opa

Die Ärztin lobt Annas Mut und rasche Hilfe

Schon bald kann Anna Opa in seinem Krankenzimmer besuchen. Die Ärztin, die zur Kontrolle kommt, lobt das Mädchen: „Du hast deinem Opa das Leben gerettet, weil du so schnell Hilfe geholt hast. Das war ziemlich mutig. So konnte er schnell in ein Krankenhaus gebracht werden, wo die verstopfte Herzstraße wieder frei geräumt wurde.“