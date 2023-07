Boom bei Mobilfunkern, immer weniger Festnetz

Der Telekomsektor in Österreich verzeichnet einen anhaltenden Boom. Im Vorjahr sind mit 9381 Petabyte um 10 Prozent mehr Daten konsumiert worden als 2021. Heimische Provider verzeichneten zudem einen Umsatzanstieg von 3,1 Prozent auf knapp 4,55 Milliarden Euro, berichtet die RTR auf Basis am Donnerstag veröffentlichter Marktdaten für 2022. Telefoniert wurden knapp 26.500 Mio. Minuten, 94 Prozent davon am Handy. Die Bedeutung des Festnetztelefons sinkt deutlich.